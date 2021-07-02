RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На фестивалі у Києві будуть щеплювати проти COVID: дата, умови

Автор: Марія Кучерявець

У Києві впродовж фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ буде працювати центр масової вакцинації. Так, з 5 по 11 липня охочі зможуть отримати щеплення проти коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

За інформацією відомства, вакцинація буде проходити у павільйоні №9 за попереднім записом.

"Центр вакцинації працюватиме з 10:00 до 16:00. Вакцинуватися там можуть всі охочі за попереднім записом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що купувати квиток на сам фестиваль для процедури імунізації не потрібно.

Відомо, що вакцинувати громадян будуть препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

У МОЗ додають, щеплення робитимуть вісім мобільних бригад з імунізації. Також на території центру чергуватиме команда з надання екстреної медичної допомоги.

Нагадаємо, що в Україні більш ніж 2 млн людей отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївКоронавірусВакцинація