На фестивалі у Києві будуть щеплювати проти COVID: дата, умови

У Києві впродовж фестивалю Atlas Weekend на ВДНГ буде працювати центр масової вакцинації. Так, з 5 по 11 липня охочі зможуть отримати щеплення проти коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
За інформацією відомства, вакцинація буде проходити у павільйоні №9 за попереднім записом.
"Центр вакцинації працюватиме з 10:00 до 16:00. Вакцинуватися там можуть всі охочі за попереднім записом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що купувати квиток на сам фестиваль для процедури імунізації не потрібно.
Відомо, що вакцинувати громадян будуть препаратом CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.
У МОЗ додають, щеплення робитимуть вісім мобільних бригад з імунізації. Також на території центру чергуватиме команда з надання екстреної медичної допомоги.
Нагадаємо, що в Україні більш ніж 2 млн людей отримали хоча б одну дозу вакцини проти коронавірусу.