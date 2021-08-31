Фейковые COVID-сертификаты: какое наказание грозит в Украине за подделку

В Украине за подделку сертификата о вакцинации можно получить от 3 до 5 лет тюрьмы. Однако и владельцам фальшивых документов грозит уголовная ответственность.

В частности, как сказали РБК-Украина в киберполиции, за подделку самого сертификата и печатей на нем можно получить до 3 лет ограничения свободы, а за повторное правонарушение или групповое преступление - есть риск сесть на 5 лет в тюрьму.

Кроме этого, за использование подделок в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до 2 лет за решеткой.

Вместе с тем внесение ложной информации в электронную систему Минздрава медикам будет стоить от 17 тысяч гривен штрафа до двух лет исправительных работ.

Если же в систему вмешался кто-то, кто по закону не имеет к ней доступа ему грозит до 5 лет ограничения свободы или до 3 лет в тюрьмы.

Сейчас в Украине работают над усилением ответственности за фальсификацию медицинских документов, в частности свидетельств и сертификатов о вакцинации.

Так, на одном из последних заседаний Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину разработать и направить в парламент соответствующий проект закона.