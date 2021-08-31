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Фейкові COVID-сертифікати: яке покарання загрожує в Україні за підробку

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Україна, Вівторок 31 серпня 2021 09:10
Фейкові COVID-сертифікати: яке покарання загрожує в Україні за підробку Фото: яке покарання загрожує в Україні за підробку COVID-сертифікатів (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький, Марія Кучерявець

В Україні за підробку сертифікату про вакцинацію можна отримати від 3 до 5 років в'язниці. Однак і власникам фальшивих документів загрожує кримінальна відповідальність.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Купити ковід сертифікат". Як в Україні підробляють документи про вакцинацію".

Зокрема, як сказали РБК-Україна в Кіберполіції, за підробку самого сертифікату та печаток на ньому можна отримати до 3 років обмеження волі, а за повторне правопорушення або груповий злочин - є ризик сісти на 5 років у в’язницю.

Крім цього, за використання підробок в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до 2 років за ґратами.

Водночас внесення неправдивої інформації в електронну систему МОЗ медикам коштуватиме від 17 тисяч гривень штрафу до двох років виправних робіт.

Якщо ж в систему втрутився хтось, хто за законом не має до неї доступу, йому загрожує до 5 років обмеження волі чи до 3 років у в'язниці.

Наразі в Україні працюють над посиленням відповідальності за фальсифікацію медичних документів, зокрема свідоцтв та сертифікатів про вакцинацію.

Так, на одному з останніх засідань Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну розробити та направити в парламент відповідний проект закону.

Нагадаємо, також у МОЗ під час розмови з РБК-Україна розповіли, чи можна сфальсифікувати паперове міжнародне свідоцтво про вакцинацію.

Також стало відомо про те, чи можна підробити сертифікат про вакцинацію в "Дії".

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