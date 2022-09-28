UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Філатов розповів, як Дніпро підтримує медичний простір, і закликав дніпрян робити COVID-щеплення

Фото: мер Дніпра Борис Філатов (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мер Дніпра Борис Філатов закликав містян відповідально ставитися до свого здоров’я і робити бустерні щеплення від коронавірусу. Місто має необхідні вакцини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бориса Філатова.

За його словами, попри війну та фінансову кризу Дніпро продовжує оновлювати свої медичні заклади. Так, приміщення однієї з амбулаторій, яке раніше тривалий час стояло покинутим, капітально відремонтували. Тепер медзаклад обслуговує близько 9 тис. мешканців Шевченківського району.

Дніпро проводить такі комплексні ремонти коштом як місцевого бюджету, так і коштом залучених інвестицій, насамперед - Світового банку. Цьогоріч оновили 9 амбулаторій в різних районах міста. У шести лікарнях відремонтували низку відділень і замінили устаткування.

"Ми і надалі продовжуватимемо ці ремонти. Робитимемо все, аби охорона здоров’я у Дніпрі була на належному - європейському рівні. Зробленими ремонтами задоволені і лікарі, і пацієнти", - наголосив мер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Україні очікується додаткове зростання захворюваності до кінця вересня й на початку жовтня. Усі вакцини є в наявності, у зв'язку з чим українцям необхідно максимально швидко вакцинуватися, аби убезпечити себе.

Крім того, за словами голови Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федора Лапія, в цьому епідсезоні Україна може зіткнутися з твіндемією (одночасними епідеміями) COVID-19 та грипу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Борис ФілатовДніпроКоронавірус