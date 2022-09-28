RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Филатов рассказал, как Днепр поддерживает медицинское пространство, и призвал днепрян делать COVID-прививку

Фото: мэр Днепра Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Днепра Борис Филатов призвал горожан ответственно относиться к своему здоровью и делать бустерные прививки от коронавируса. Город имеет необходимые вакцины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бориса Филатова.

По его словам, несмотря на войну и финансовый кризис, Днепр продолжает обновлять свои медицинские учреждения. Так, помещение одной из амбулаторий, которое ранее долгое время стояло заброшенным, капитально отремонтировали. Теперь медучреждение обслуживает около 9 тыс. жителей Шевченковского района.

Днепр проводит такие комплексные ремонты на средства как местного бюджета, так и на средства привлеченных инвестиций, прежде всего - Всемирного банка. В этом году обновили 9 амбулаторий в разных районах города. В шести больницах отремонтировали ряд отделений и заменили оборудование.

"Мы и дальше будем продолжать эти ремонты. Будем делать все, чтобы здравоохранение в Днепре было на должном - европейском уровне. Сделанными ремонтами довольны и врачи, и пациенты", - подчеркнул мэр.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что в Украине ожидается дополнительный рост заболеваемости до конца сентября и начале октября. Все вакцины есть, в связи с чем украинцам необходимо максимально быстро вакцинироваться, чтобы обезопасить себя.

Кроме того, по словам главы Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике Федора Лапия, в этом эпидсезоне Украина может столкнуться с твиндемией (одновременными эпидемиями) COVID-19 и гриппа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Борис ФилатовДнепрКоронавирус