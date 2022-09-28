Филатов рассказал, как Днепр поддерживает медицинское пространство, и призвал днепрян делать COVID-прививку

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бориса Филатова.

По его словам, несмотря на войну и финансовый кризис, Днепр продолжает обновлять свои медицинские учреждения. Так, помещение одной из амбулаторий, которое ранее долгое время стояло заброшенным, капитально отремонтировали. Теперь медучреждение обслуживает около 9 тыс. жителей Шевченковского района.

Днепр проводит такие комплексные ремонты на средства как местного бюджета, так и на средства привлеченных инвестиций, прежде всего - Всемирного банка. В этом году обновили 9 амбулаторий в разных районах города. В шести больницах отремонтировали ряд отделений и заменили оборудование.

"Мы и дальше будем продолжать эти ремонты. Будем делать все, чтобы здравоохранение в Днепре было на должном - европейском уровне. Сделанными ремонтами довольны и врачи, и пациенты", - подчеркнул мэр.