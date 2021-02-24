В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

Обнаруженный на территории Финляндии штамм коронавируса Sars-

Лаборатория определила весь геном штамма

"Однако об этом варианте больше нигде не сообщали, и, следовательно, возможно, что происхождение этого варианта находится в регионе, где вирусное секвенирование мало или вообще не проводится", - пояснили в Vita Laboratoriot.

Теперь в Финляндии планируют модернизировать ПЦР-тесты для выявления этого штамма коронавируса.

"Этот штамм увеличивает риск того, что где-то в мире этот вариант может тайно распространиться, не будучи обнаруженным местными тестами", - добавили в лаборатории