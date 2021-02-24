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В Финляндии обнаружили новый штамм коронавируса

Автор: Дмитрий Левицкий

Финская лаборатория Vita Laboratoriot заявила о подтверждении случая заражения новым штаммом коронавируса в Финляндии. Однако возникнуть этот штамм коронавируса мог за пределами Финляндии.

Об этом говорится на сайте Vita Laboratoriot.

Обнаруженный на территории Финляндии штамм коронавируса Sars-

Лаборатория определила весь геном штамма

"Однако об этом варианте больше нигде не сообщали, и, следовательно, возможно, что происхождение этого варианта находится в регионе, где вирусное секвенирование мало или вообще не проводится", - пояснили в Vita Laboratoriot.

Теперь в Финляндии планируют модернизировать ПЦР-тесты для выявления этого штамма коронавируса.

"Этот штамм увеличивает риск того, что где-то в мире этот вариант может тайно распространиться, не будучи обнаруженным местными тестами", - добавили в лаборатории

Напомним, уже более 100 стран мира были поражены "британским" штаммом коронавируса, который считают более заразным, чем другие виды.

Кроме того, исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Британии, который уже успел распространиться в 10 странах.

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Новости Украины КоронавирусФинляндия
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