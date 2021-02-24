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У Фінляндії знайшли новий штам коронавірусу

Автор: Дмитро Левицький

Фінська лабораторія Vita Laboratoriot заявила про підтвердження випадку зараження новим штамом коронавірусу у Фінляндії. Однак виникнути цей штам коронавірусу міг за межами Фінляндії.

Про це йдеться на сайті Vita Laboratoriot.

Виявлений на території Фінляндії штам коронавірусу Sars-

Лабораторія визначила весь геном штаму

"Однак про цей варіант більше ніде не повідомляли, і, отже, можливо, що походження цього варіанту знаходиться в регіоні, де вірусне секвенування мало або взагалі не проводиться", - пояснили в Vita Laboratoriot.

Тепер у Фінляндії планують модернізувати ПЛР-тести для виявлення цього штаму коронавірусу.

"Цей штам збільшує ризик того, що десь у світі цей варіант може таємно поширитися, не будучи виявленим місцевими тестами", - додали в лабораторії

Нагадаємо, вже понад 100 країн світу були уражені "британським" штамом коронавірусу, який вважають більш заразним за інші види.

Крім того, дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Британії, який вже встиг поширитися в 10 країнах.

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Новини України КоронавірусФинляндия
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