У Фінляндії знайшли новий штам коронавірусу

Фінська лабораторія Vita Laboratoriot заявила про підтвердження випадку зараження новим штамом коронавірусу у Фінляндії. Однак виникнути цей штам коронавірусу міг за межами Фінляндії.
Виявлений на території Фінляндії штам коронавірусу Sars-
Лабораторія визначила весь геном штаму
"Однак про цей варіант більше ніде не повідомляли, і, отже, можливо, що походження цього варіанту знаходиться в регіоні, де вірусне секвенування мало або взагалі не проводиться", - пояснили в Vita Laboratoriot.
Тепер у Фінляндії планують модернізувати ПЛР-тести для виявлення цього штаму коронавірусу.
"Цей штам збільшує ризик того, що десь у світі цей варіант може таємно поширитися, не будучи виявленим місцевими тестами", - додали в лабораторії
Нагадаємо, вже понад 100 країн світу були уражені "британським" штамом коронавірусу, який вважають більш заразним за інші види.
Крім того, дослідники з університету Единбурга виявили ще один різновид коронавірусу у Британії, який вже встиг поширитися в 10 країнах.