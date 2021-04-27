В Финляндии отменили чрезвычайное положение, введенное из-за COVID
Правительство Финляндии приняло решение отменить режим чрезвычайного положения, который был введен в марте из-за COVID-19. Во вторник, 27 марта, режим ЧП прекратит свое действие.
Об этом заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин, передает Yle.
Премьер отметила, что координационная группа по борьбе с COVID-19 собралась во сегодня утром. Комиссия постановила, что предпосылок для продолжения действия режима чрезвычайного положения в стране нет.
Премьер обсудила этот вопрос с президентом Саули Ниинисте.
Напомним, 1 марта правительство Финляндии объявило о введении режима чрезвычайного положения в стране в связи с ростом количества инфицированных коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Финляндия представила план снятия карантинных ограничений.
Кроме того, в Финляндии нашли возможный новый штамм коронавируса.
Отметим, в начале марта в Финляндии продлевали трехнедельный локдаун в стране из-за COVID.