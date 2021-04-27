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У Фінляндії скасували надзвичайний стан, введений через COVID

Новость на русском → Гельсінкі, Вівторок 27 квітня 2021 15:45
У Фінляндії скасували надзвичайний стан, введений через COVID Фото: прем'єр Фінляндії Санна Марін (facebook.com/MarinSanna)
Автор: РБК-Україна

Уряд Фінляндії прийняв рішення скасувати режим надзвичайного стану, який був введений в березні через COVID-19. У вівторок, 27 березня, режим НС припинить свою дію.

Про це заявила прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, передає Yle.

Прем'єр зазначила, що координаційна група по боротьбі з COVID - 19 зібралася у Сьогодні вранці. Комісія постановила, що передумов для продовження дії режиму надзвичайного стану в країні немає.

Прем'єр обговорила це питання з президентом Саулі Нііністе.

Нагадаємо, 1 березня уряд Фінляндії оголосив про введення режиму надзвичайного стану у країні у зв'язку зі зростанням кількості інфікованих коронавірусом.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія представила план зняття карантинних обмежень.

Крім того, у Фінляндії знайшли можливий новий штам коронавірусу.

Зазначимо, на початку березня у Фінляндії продовжували тритижневий локдаун в країні через COVID.

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