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В Финляндии перенесли выборы из-за коронавируса

Автор: РБК-Украина

В Финляндии решили перенести муниципальные выборы из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение приняли в Министерстве юстиции.

Об этом сообщает Reuters.

Муниципальные выборы в Финляндии были запланированны на 18 апреля, однако теперь их решили перенести на 13 июня. Причиной перенесения выборов стал рост случаев заболеваний COVID-19. Власти опасаются, что в случае проведения выборов 18 апреля явка будет низкой и возможен всплеск заболеваемости после дня голосования.

Известно, что Финляндия входит в число европейских стран, которые коронавирус затронул не так сильно. Однако в последние дни заболевших стало больше, особенно в столице Хельсинки и ее окрестностях.

За отсрочку муниципальных выборов выступили девять партий из десяти.

Напомним, американцам помогут пережить кризис из-за коронавируса. Уже в марте жители США начнут получать выплаты.

Также мы сообщали, что Швейцария обеспечит население бесплатными тестами на коронавирус. Это поможет стране быстрее справиться с локдауном.

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