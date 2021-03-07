В Фінляндії перенесли вибори через коронавірус

У Фінляндії вирішили перенести муніципальні вибори через пандемію коронавірусу. Відповідне рішення прийняли в Міністерстві юстиції.
Про це повідомляє Reuters.
Муніципальні вибори у Фінляндії були заплановані на 18 квітня, проте тепер їх вирішили перенести на 13 червня. Причиною перенесення виборів стало зростання випадків захворювань COVID-19. Влада побоюється, що у разі проведення виборів 18 квітня явка буде низькою і можливий сплеск захворюваності після дня голосування.
Відомо, що Фінляндія входить в число європейських країн, яких коронавірус торкнувся не так сильно. Однак в останні дні хворих стало більше, особливо в столиці Гельсінкі і її околицях.
За відстрочку муніципальних виборів виступили дев'ять партій з десяти.
Нагадаємо, американцям допоможуть пережити кризу через коронавірус. Вже в березні жителі США почнуть отримувати виплати.
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