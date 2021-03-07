RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Фінляндії перенесли вибори через коронавірус

Автор: РБК-Україна

У Фінляндії вирішили перенести муніципальні вибори через пандемію коронавірусу. Відповідне рішення прийняли в Міністерстві юстиції.

Про це повідомляє Reuters.

Муніципальні вибори у Фінляндії були заплановані на 18 квітня, проте тепер їх вирішили перенести на 13 червня. Причиною перенесення виборів стало зростання випадків захворювань COVID-19. Влада побоюється, що у разі проведення виборів 18 квітня явка буде низькою і можливий сплеск захворюваності після дня голосування.

Відомо, що Фінляндія входить в число європейських країн, яких коронавірус торкнувся не так сильно. Однак в останні дні хворих стало більше, особливо в столиці Гельсінкі і її околицях.

За відстрочку муніципальних виборів виступили дев'ять партій з десяти.

Нагадаємо, американцям допоможуть пережити кризу через коронавірус. Вже в березні жителі США почнуть отримувати виплати.

Також ми повідомляли, що Швейцарія забезпечить населення безкоштовними тестами на коронавірус. Це допоможе країні швидше впоратися з локдауном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ФинляндиявыборыКоронавірус
Читайте також
В Угорщині призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca: названа причина
Чехія через критичну ситуацію з COVID попросила інші країни прийняти пацієнтів
Прогноз погоди