Финляндия открывается для вакцинированных туристов: названа дата

Въезд в Финляндию будет разрешен при условии предъявления справки о полной вакцинации от коронавируса.

"Лица из всех стран, предъявившие перед въездом в Финляндию сертификат о наличии приемлемой (одобренной ЕС или ВОЗ, - ред.) серии прививок от COVID-19, могут въезжать в Финляндию с понедельника, 26 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что въезд в страну по сертификату о том, что они переболели коронавирусом в течение шести последних месяцев, будет разрешен только для граждан стран ЕС и Шенгенской зоны.

Кроме того, с 26 июля пассажирам круизных судов, прибывающих из стран ЕС или Шенгенской зоны, будет разрешено сходить на берег.