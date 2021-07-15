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Фінляндія відкривається для вакцинованих туристів: названа дата

Автор: РБК-Україна

Уряд Фінляндії прийняв рішення дозволить в'їзд в країну всім вакцинованим туристам. Нові правила в'їзду почнуть діяти з 26 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Фінляндії.

В'їзд до Фінляндії буде дозволений за умови пред'явлення довідки про повну вакцинацію від коронавірусу.

"Особи з усіх країн, які пред'явили перед в'їздом до Фінляндії сертифікат про наявність прийнятної (схваленої ЄС або ВООЗ, - ред.) серії щеплень від COVID-19, можуть в'їжджати до Фінляндії з понеділка, 26 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що в'їзд в країну за сертифікатом про те, що вони перехворіли на коронавірус протягом шести останніх місяців, буде дозволений тільки для громадян країн ЄС і Шенгенської зони.

Крім того, з 26 липня пасажирам круїзних суден, що прибувають з країн ЄС або Шенгенської зони, буде дозволено сходити на берег.

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ФинляндияВакцинаціяКоронавірусвъездтуризм