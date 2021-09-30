Финляндия первой в Европе начнет COVID-вакцинацию норок

Финляндия первой в Евросоюзе начнет вакцинировать от COVID. Вакцинация норок начнется в ближайшие несколько недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Сообщается, что Управление по безопасности пищевых продуктов Финляндии выдало Ассоциации звероводов условную лицензию по итогам тестовой вакцинации специальным препаратом. Вакцина FurcoVac разработана исследовательской группой Хельсинкского университета.

Ее протестировали на ферме в Центральной Остроботнии и в лаборатории Хельсинкского университета. По результатам испытаний реакция животных на вакцину была признана удовлетворительной.

Как заявил директор по исследованиям Юсси Пеура, разработка вакцины началась осенью 2020 года.