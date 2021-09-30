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Фінляндія першою в Європі почне вакцинацію норок

Автор: Юлія Бойко

Фінляндія першою в Євросоюзі почне вакцинувати від COVID. Вакцинація норок почнеться в найближчі кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

Повідомляється, що управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії видало Асоціації звіроводів умовну ліцензію за підсумками тестової вакцинації спеціальним препаратом. Вакцина FurcoVac розроблена дослідницькою групою Гельсінського університету.

Її протестували на фермі в Центральній Остроботнії та в лабораторії Гельсінського університету. За результатами випробувань реакція тварин на вакцину була визнана задовільною.

Як заявив директор з досліджень Юссі Пеура, розробка вакцини почалася восени 2020 року.

Нагадаємо, раніше Данія продовжить заборону на розведення норок ще на рік, щоб захистити людей від хвороб та інфекцій, які передаються від тварин до людини, оскільки норки можуть передавати коронавірус.

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ФинляндияКоронавірусВакцинація