Фінляндія першою в Європі почне вакцинацію норок

Фінляндія першою в Євросоюзі почне вакцинувати від COVID. Вакцинація норок почнеться в найближчі кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle .

Повідомляється, що управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії видало Асоціації звіроводів умовну ліцензію за підсумками тестової вакцинації спеціальним препаратом. Вакцина FurcoVac розроблена дослідницькою групою Гельсінського університету.

Її протестували на фермі в Центральній Остроботнії та в лабораторії Гельсінського університету. За результатами випробувань реакція тварин на вакцину була визнана задовільною.

Як заявив директор з досліджень Юссі Пеура, розробка вакцини почалася восени 2020 року.