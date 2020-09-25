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Финляндия возвращает запрет на туристические поездки из 8 стран

Автор: Андрей Козловский

Финляндия временно запрещает туристические поездки из 8 стран в связи с ухудшением в них эпидемиологической ситуации. Новые ограничения вступают в силу с понедельника, 28 сентября.

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Об этом сообщает News Now Finland.

Как сообщается, временно запрещаются туристические поездки из Эстонии, Швеции, Норвегии, Исландии, Германии, Словакии, Грузии, а также Канады и Туниса. Приехать из этих стран возможно только с рабочих или других веских причин. Также разрешается проезд транзитом.

Ограничение и рекомендация о самоизоляции или тест не коснутся людей, которые живут в приграничье соседних Швеции и Норвегии, а также эстонцев, которые ездят в Финляндию на работу.

Напомним, Министерство транспорта и связи Финляндии разрабатывает поправки в законодательство, которые обяжут транспортные компании требовать от въезжающих в страну отрицательный результат теста на коронавирус.

Также сообщалось, что Финляндия запретила въезд для сезонных работников с Украины и третьих стран, на которые распространяются ограничения Евросоюза.

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