Фінляндія повертає заборону на туристичні поїздки з 8 країн

Фінляндія тимчасово забороняє туристичні поїздки з 8 країн у зв’язку з погіршенням в них епідеміологічної ситуації. Нові обмеження набирають чинності з понеділка, 28 вересня.

Про це повідомляє News Now Finland.

Як повідомляється, тимчасово забороняються туристичні поїздки з Естонії, Швеції, Норвегії, Ісландії, Німеччини, Словаччини, Грузії, а також Канади й Тунісу. Приїхати з цих країн можливо лише з робочих чи інших вагомих причин. Також дозволяється проїзд транзитом.

Обмеження й рекомендація про самоізоляцію або тест не торкнуться людей, які живуть у прикордонні сусідніх Швеції та Норвегії, а також естонців, які їздять у Фінляндію на роботу.

Нагадаємо, Міністерство транспорту та зв'язку Фінляндії розробляє поправки до законодавства, які зобов'яжуть транспортні компанії вимагати від туристів, які в'їжджають в країну, негативний результат тесту на коронавірус.

Також повідомлялось, що Фінляндія заборонила в'їзд для сезонних працівників з України і третіх країн, на які поширюються обмеження Євросоюзу.