Фонд соцстрахования направил 3,4 млн гривен на СOVID-выплаты для 137 медиков

Фонд социального страхования направил 3,4 млн гривен на ежемесячные страховые выплаты для работников учреждений здравоохранения, которые получили стойкую утрату трудоспособности вследствие профзаболевания COVID-19 , а также членов семей умерших медработников. Такой объем средств был направлен с начала этого года.

"Из них на ежемесячные выплаты для работников учреждений здравоохранения - 0,9 млн гривен, для лиц, находящихся на иждивении умерших медицинских работников, - 2,5 млн гривен", - указано в сообщении.

На сегодня Фонд соцстрахования осуществляет ежемесячные страховые выплаты для 41 медицинского работника. Также ежемесячные страховые выплаты получают 96 иждивенцев в случае смерти медработника.

"Ежемесячная страховая выплата от Фонда для одного медика составляет от 788,98 грн до 22 тыс. 700 грн. Размер такой выплаты зависит от степени утраты трудоспособности и среднего дохода, который потерпевший имел на момент наступления страхового случая", - указано в сообщении.