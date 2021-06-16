Фонд соцстрахування направив 3,4 млн гривень на СOVID-виплати для 137 медиків

Фонд соціального страхування направив 3,4 млн гривень на щомісячні страхові виплати для працівників закладів охорони здоров’я, які отримали стійку втрату працездатності внаслідок профхвороби на COVID-19 , а також членів сімей померлих медпрацівників. Такий обсяг коштів направили з початку цього року.

"З них на щомісячні виплати для працівників закладів охорони здоров’я - 0,9 млн гривень, для осіб, які перебували на утриманні померлих медичних працівників, - 2,5 млн гривень", - вказано у повідомленні.

Станом на сьогодні Фонд соцстрахування здійснює щомісячні страхові виплати для 41 медичного працівника. Також щомісячні страхові виплати отримують 96 утриманців у разі смерті медпрацівника.

"Щомісячна страхова виплата від Фонду для одного медика складає від 788,98 грн до 22 тис. 700 грн. Розмір такої виплати залежить від ступеня втрати працездатності і середнього доходу, який потерпілий мав на момент настання страхового випадку", - вказано у повідомленні.