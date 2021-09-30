UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Во Франции классы не будут идти на карантин в случае заражения COVID-19 ученика или учителя

Автор: Инна Собора

Во Франции решили провести эксперимент среди школьников. Классы не будут отправлять на карантин после того, как кто-то из учеников или учителей заболеет коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Local.

Эксперимент проведут среди невакцинированных учеников, то есть в начальных классах. Как известно, вакцинация детей с 12 лет во Франции разрешена.

Согласно решению министерства, в случае положительного COVID-теста у кого-то из учеников или учителя начальных классов, их не будут отправлять на карантин.

Однако есть определенное условие - сразу после этого тест на наличие коронавируса должны сдать все ученики. Тех, у кого обнаружат коронавирус, все же отправят домой на дистанционное обучение. Затем класс будут регулярно тестировать на COVID-19.

В Министерстве образования Франции сетуют, что из-за коронавируса уже пришлось закрыть на карантин около 2 тысяч классов начальной школы.

В отношении детей старше 12 лет - в школе для них станут обязательными COVID-сертификаты.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияКоронавирус