Во Франции классы не будут идти на карантин в случае заражения COVID-19 ученика или учителя

Эксперимент проведут среди невакцинированных учеников, то есть в начальных классах. Как известно, вакцинация детей с 12 лет во Франции разрешена.

Согласно решению министерства, в случае положительного COVID-теста у кого-то из учеников или учителя начальных классов, их не будут отправлять на карантин.

Однако есть определенное условие - сразу после этого тест на наличие коронавируса должны сдать все ученики. Тех, у кого обнаружат коронавирус, все же отправят домой на дистанционное обучение. Затем класс будут регулярно тестировать на COVID-19.

В Министерстве образования Франции сетуют, что из-за коронавируса уже пришлось закрыть на карантин около 2 тысяч классов начальной школы.

В отношении детей старше 12 лет - в школе для них станут обязательными COVID-сертификаты.