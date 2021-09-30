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У Франції класи не йтимуть на карантин у разі зараження COVID-19 учня чи вчителя

Автор: Инна Собора

У Франції вирішили провести експеримент серед школярів. Класи не відправлятимуть на карантин після того, як хтось із учнів чи вчителів захворіє коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Local.

Експеримент проведуть серед невакцинованих учнів, тобто у початкових класах. Як відомо, вакцинація дітей з 12 років у Франції дозволена.

Згідно з рішенням міністерства, в разі позитивного COVID-тесту у когось із учнів чи вчителя початкових класів, їх не будуть відправляти на карантин.

Однак є певна умова - відразу після цього тест на наявність коронавірусу мають здати всі учні. Тих, у кого виявлять коронавірус, все ж відправлять додому на дистанційне навчання. Потім клас будуть регулярно тестувати на COVID-19.

У міністерстві освіти Франції нарікають, що через коронавірус вже довелося закрити на карантин близько 2 тисячі класів початкової школи.

Щодо дітей старше 12 років - в школі для них стануть обов'язковими COVID-сертифікати.

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ФранціяКоронавірус