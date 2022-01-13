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Во Франции могут закрыться школы: учителя грозятся уволиться

Автор: Наталья Скороход

Во Франции учителя вышли на массовые забастовки против хаотичной политики борьбы COVID-19 в школах. Это может привести к тому, что около 75% учителей уволятся, что вынудит закрыть половину начальных школ страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Во Франции около 10 000 классов закрыты из-за инфекций среди учеников и персонала. Несмотря на это, правительство делает все возможное, чтоб школы оставались открытыми. Также с начала января в стране несколько раз менялись правила тестирования детей и санитарные протоколы. Это привело к хаосу в школах и очередям в пунктах тестирования.

Учителя заявляют, что не намерены дальше работать в таких условиях. Они требуют более защищенные маски для работы и мониторы для проверки уровня проветривания в классах.

"Учащиеся не могут нормально учиться, их число в классе постоянно меняется, а гибридную форму обучения, переходящую от дистанционной к очной, невозможно воплотить в жизнь", - говорится в заявлении профсоюзов.

Профсоюзы поддержала к

Напомним, что во Франции школы массово закрывают классы. Причиной стал рост заболеваемости коронавирусом среди учителей и детей.

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