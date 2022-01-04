Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса: уже заразилось 12 человек

Во Франции обнаружили новый штамм коронавируса B.1.640.2. Им заразилось 12 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MedRxiv.
IHU
"Набор мутаций и филогенетическое положение геномов, полученных здесь, указывают на основе нашего предыдущего определения новый вариант, который мы назвали «"HU", - говорится в заявлении ученых.
Первый случай обнаружили у вакцинированного пациента, который вернулся из поездки в Камерун в середине ноября 2021 года. Прививку ему сделали за 3 дня до поездки.
"За день до постановки диагноза у него развились легкие респираторные симптомы", - говорится в сообщении.
После похожие мутации обнаружили еще у восьми пациентов, среди которых были дети.
Также отмечается, что этот случай доказывает непредсказуемость коронавируса.
Напомним, что в некоторых странах фиксируют случаи смерти от "Омикрона". Еще два летальных случая зафиксировали в Южной Кореи.