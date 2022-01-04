У Франції виявили новий штам коронавірусу: вже заразилося 12 осіб

У Франції виявили новий штам коронавірусу B.1.640.2. Їм заразилося 12 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MedRxiv.
IHU
"Набір мутацій і філогенетичне положення геномів, отриманих тут, вказують на основі нашого попереднього визначення новий варіант, який ми назвали «"HU", - йдеться в заяві вчених.
Перший випадок виявили у вакцинованого пацієнта, який повернувся з поїздки в Камерун в середині листопада 2021 року. Щеплення йому зробили за 3 дні до поїздки.
"За день до постановки діагнозу у нього розвинулися легкі респіраторні симптоми", - йдеться в повідомленні.
Після схожі мутації виявили ще у восьми пацієнтів, серед яких були діти.
Також зазначається, що цей випадок доводить непередбачуваність коронавірусу.
Нагадаємо, що у деяких країнах фіксують випадки смерті від"Омікрона". Ще два летальні випадки зафіксували в Південній Кореї.