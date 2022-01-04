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У Франції виявили новий штам коронавірусу: вже заразилося 12 осіб

Автор: Наталья Скороход

У Франції виявили новий штам коронавірусу B.1.640.2. Їм заразилося 12 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MedRxiv.

IHU

"Набір мутацій і філогенетичне положення геномів, отриманих тут, вказують на основі нашого попереднього визначення новий варіант, який ми назвали «"HU", - йдеться в заяві вчених.

Перший випадок виявили у вакцинованого пацієнта, який повернувся з поїздки в Камерун в середині листопада 2021 року. Щеплення йому зробили за 3 дні до поїздки.

"За день до постановки діагнозу у нього розвинулися легкі респіраторні симптоми", - йдеться в повідомленні.

Після схожі мутації виявили ще у восьми пацієнтів, серед яких були діти.

Також зазначається, що цей випадок доводить непередбачуваність коронавірусу.

Нагадаємо, що у деяких країнах фіксують випадки смерті від"Омікрона". Ще два летальні випадки зафіксували в Південній Кореї.

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