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Во Франции прогнозируют четвертую волну COVID из-за "Дельта"-штамма

Автор: Андрей Василюк

Во Франции прогнозируют четвертую волну коронавируса из-за возобновления динамики случаев, вызванных вариантом "Delta". В стране призывают ускорить темпы вакцинации.

Об этом заявил 30 июня в эфире радио France Info ведущий научный советник французского правительства профессор Жан-Франсуа Дельфрайсси, передает Reuters.

Дельфрайсси сказал, что распространение вакцин поможет смягчить эффект этой новой волны вируса, которая, по мнению многих медицинских экспертов, может поразить Францию к сентябрю или октябрю.

"Я думаю, что у нас будет четвертая волна, но она будет намного более умеренной, чем предыдущие три волны, поскольку уровень прививок отличается от предыдущего", - сказал Дельфрайсси.

Французский эпидемиолог Арно Фонтане, который также консультирует правительство по научным вопросам, сказал в эфире телевизионной программы, что он также ожидает роста количества случаев COVID во Франции в сентябре или октябре.

29 июня министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что во Франции за неделю существенно возросло количество обнаружения "Дельта" - штамма коронавируса. Сейчас 20% случаев заболевания COVID-19 приходится на этот опасный штамм.

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Коронавирус "Дельта"