Во Франции прогнозируют четвертую волну COVID из-за "Дельта"-штамма

Дельфрайсси сказал, что распространение вакцин поможет смягчить эффект этой новой волны вируса, которая, по мнению многих медицинских экспертов, может поразить Францию к сентябрю или октябрю.

"Я думаю, что у нас будет четвертая волна, но она будет намного более умеренной, чем предыдущие три волны, поскольку уровень прививок отличается от предыдущего", - сказал Дельфрайсси.

Французский эпидемиолог Арно Фонтане, который также консультирует правительство по научным вопросам, сказал в эфире телевизионной программы, что он также ожидает роста количества случаев COVID во Франции в сентябре или октябре.