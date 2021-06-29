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Во Франции заявили о росте числа случаев коронавируса "Дельта"

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Вторник 29 июня 2021 14:48
Во Франции заявили о росте числа случаев коронавируса "Дельта" Фото: во Франции заявили о росте количества случаев коронавируса "Дельта" (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Во Франции за неделю существенно возросло количество обнаружения "Дельта" - штамма коронавируса. Сейчас 20% случаев заболевания COVID-19 приходится на этот опасный штамм.

Об этом заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран радио France Info, передает Reuters.

"Дельта-вариант коронавируса, впервые обнаруженный в Индии, сейчас составляет около 20% случаев COVID-19 во Франции", - говорится в сообщении.

На прошлой неделе этот показатель составлял 9-10% случаев.

Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации по защите от штамма коронавируса "Дельта". Обязательными остаются ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Эксперт ВОЗ по реагированию на биологические угрозы Наталья Виноград заявила, что новый штамм коронавируса "Дельта" передается всего за 5-10 секунд. Если находиться в течение этого времени рядом с зараженным, то есть высокая вероятность заболеть COVID-19 с риском тяжелого течения.

Отметим, ВОЗ также допускает новый локдаун из-за распространения другого штамма - "дельта плюс".

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