Во Франции заговорили о вакцинации детей: это возможно, но не сразу

Во Франции власти рассказали, будут ли вакцинировать от коронавируса детей. По их словам, это случиться, но не сразу.

Во Франции обсуждают возможность вакцинации детей и подростков от коронавируса. Власти прокомментировали этот вопрос, который в стране беспокоит многих.

Как сказал министр здравоохранения Оливье Веран, отвечая на вопрос журналистов, вакцинация от коронавируса французов младше 18 лет произойдет не сразу, но это возможно.

По его словам, сначала в стране нужно вакцинировать взрослых.

"У нас еще есть определенное количество десятков миллионов французов, которых нужно вакцинировать... И тогда это "возможно", потому что органы здравоохранения считают, что это может быть необходимо, по крайней мере, до 12 лет", - отметил министр здравоохранения Франции.

Также, по его словам, первые исследования лабораторий вакцин с информационной РНК (Pfizer, Moderna) показали, что вакцины безопасны и эффективны для детей.

" Нам все еще нужны подробности, разрешение от европейского агентства, разрешение от французских органов здравоохранения. И тогда мы сможем это рассмотреть", - сказал Веран.

Он добавил, что сначала нужно вакцинировать взрослых, но страна готовится обезопасить от коронавируса и меленьких французов.