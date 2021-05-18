Во Франции заговорили о вакцинации детей: это возможно, но не сразу
Во Франции власти рассказали, будут ли вакцинировать от коронавируса детей. По их словам, это случиться, но не сразу.
Об этом сообщает Le Figaro.
Во Франции обсуждают возможность вакцинации детей и подростков от коронавируса. Власти прокомментировали этот вопрос, который в стране беспокоит многих.
Как сказал министр здравоохранения Оливье Веран, отвечая на вопрос журналистов, вакцинация от коронавируса французов младше 18 лет произойдет не сразу, но это возможно.
По его словам, сначала в стране нужно вакцинировать взрослых.
"У нас еще есть определенное количество десятков миллионов французов, которых нужно вакцинировать... И тогда это "возможно", потому что органы здравоохранения считают, что это может быть необходимо, по крайней мере, до 12 лет", - отметил министр здравоохранения Франции.
Также, по его словам, первые исследования лабораторий вакцин с информационной РНК (Pfizer, Moderna) показали, что вакцины безопасны и эффективны для детей.
"Нам все еще нужны подробности, разрешение от европейского агентства, разрешение от французских органов здравоохранения. И тогда мы сможем это рассмотреть", - сказал Веран.
Он добавил, что сначала нужно вакцинировать взрослых, но страна готовится обезопасить от коронавируса и меленьких французов.
"Мы, конечно, этого ожидаем. Мы получаем необходимые вакцины", - сказал Веран.
Напомним, Сингапур закрывает школы из-за индийского штамма коронавируса. Количество заболевших возросло среди детей.
Ранее сообщалось, что ВОЗ призывает богатые страны сначала поделиться вакциной от коронавируса, и только после того вакцинировать детей и подростков.