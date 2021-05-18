ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Франції заговорили про вакцинацію дітей: це можливо, але не відразу

Новость на русском →
Франція, Вівторок 18 травня 2021 07:53
У Франції заговорили про вакцинацію дітей: це можливо, але не відразу Фото: у Франції спочатку вакцинують дорослих (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Франції влада розповіла, чи будуть вакцинувати від коронавірусу дітей. За їхніми словами, це трапитися, але не відразу.

Про це повідомляє Le Figaro.

У Франції обговорюють можливість вакцинації дітей і підлітків від коронавірусу. Влада прокоментувала це питання, яке в країні турбує багатьох.

Як сказав міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, відповідаючи на запитання журналістів, вакцинація від коронавірусу французів молодше 18 років відбудеться не відразу, але це можливо.

За його словами, спочатку в країні потрібно вакцинувати дорослих.

"У нас ще є певна кількість десятків мільйонів французів, яких потрібно вакцинувати... І тоді це "можливо", тому що органи охорони здоров'я вважають, що це може бути необхідно, принаймні, до 12 років", - зазначив міністр охорони здоров'я Франції.

Також, за його словами, перші дослідження лабораторій вакцин з інформаційною РНК (Pfizer, Moderna) показали, що вакцини безпечні та ефективні для дітей.

"Нам все ще потрібні подробиці, дозвіл від Європейського агентства, дозвіл від французьких органів охорони здоров'я. І тоді ми зможемо це розглянути", - сказав Веран.

Він додав, що спочатку потрібно вакцинувати дорослих, але країна готується убезпечити від коронавірусу і маленьких французів.

"Ми, звичайно, цього очікуємо. Ми отримуємо необхідні вакцини", - сказав Веран.

Нагадаємо, Сінгапур закриває школи через Індійський штам коронавірусу. Кількість хворих зросла серед дітей.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ закликає багаті країни спочатку поділитися вакциною від коронавірусу, і тільки після того вакцинувати дітей та підлітків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус вакцинація
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19