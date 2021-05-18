У Франції заговорили про вакцинацію дітей: це можливо, але не відразу

У Франції влада розповіла, чи будуть вакцинувати від коронавірусу дітей. За їхніми словами, це трапитися, але не відразу.

У Франції обговорюють можливість вакцинації дітей і підлітків від коронавірусу. Влада прокоментувала це питання, яке в країні турбує багатьох.

Як сказав міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, відповідаючи на запитання журналістів, вакцинація від коронавірусу французів молодше 18 років відбудеться не відразу, але це можливо.

За його словами, спочатку в країні потрібно вакцинувати дорослих.

"У нас ще є певна кількість десятків мільйонів французів, яких потрібно вакцинувати... І тоді це "можливо", тому що органи охорони здоров'я вважають, що це може бути необхідно, принаймні, до 12 років", - зазначив міністр охорони здоров'я Франції.

Також, за його словами, перші дослідження лабораторій вакцин з інформаційною РНК (Pfizer, Moderna) показали, що вакцини безпечні та ефективні для дітей.

" Нам все ще потрібні подробиці, дозвіл від Європейського агентства, дозвіл від французьких органів охорони здоров'я. І тоді ми зможемо це розглянути", - сказав Веран.

Він додав, що спочатку потрібно вакцинувати дорослих, але країна готується убезпечити від коронавірусу і маленьких французів.