ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Франції заявили про зростання кількості випадків коронавірусу "Дельта"

Новость на русском →
Вівторок 29 червня 2021 14:48
У Франції заявили про зростання кількості випадків коронавірусу "Дельта" Фото: у Франції заявили про зростання кількості випадків коронавірусу "Дельта" (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

У Франції за тиждень суттєво зросла кількість виявлення "Дельта"-штаму коронавірусу. Наразі 20% випадків захворювання COVID-19 припадає на цей небезпечний штам.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран радіо France Info, передає Reuters.

"Дельта-варіант коронавірусу, вперше виявлений в Індії, зараз становить близько 20% випадків COVID-19 у Франції", - йдеться в повідомленні.

Минулого тижня цей показник становив 9-10% випадків.

Всесвітня організація охорони здоров’я надала рекомендації щодо захисту від штаму коронавірусу "Дельта". Обов'язковими залишаються носіння масок та дотримання соціальної дистанції.

Експерт ВООЗ з реагування на біологічні загрози Наталія Виноград заявила, що новий штам коронавірусу "Дельта" передається усього за 5-10 секунд. Якщо перебувати протягом цього часу поряд із зараженим, то є висока ймовірність захворіти COVID-19 з ризиком важкого перебігу.

Зазначимо, ВООЗ також допускає новий локдаун через поширення іншого штаму - "дельта плюс".

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус "Дельта"
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19