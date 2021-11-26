Франция борется с всплеском COVID-19: бустеры будут вводить всем взрослым

Франция вводит бустерные дозы вакцины от коронавируса для всех взрослых в связи с новым всплеском заболеваемости в стране. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.
По его словам, страна запустила план по вакцинации всех взрослых от COVID-19 третьей дозой вакцины. Также сокращается промежуток времени между второй и третьей прививками с шести до пяти месяцев.
Кроме того, страна вводит
Напомним, что Франция усиливает контроль для путешественников. От них будут требовать тесты на коронавирус.