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Франция борется с всплеском COVID-19: бустеры будут вводить всем взрослым

Автор: Наталья Скороход

Франция вводит бустерные дозы вакцины от коронавируса для всех взрослых в связи с новым всплеском заболеваемости в стране. Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

По его словам, страна запустила план по вакцинации всех взрослых от COVID-19 третьей дозой вакцины. Также сокращается промежуток времени между второй и третьей прививками с шести до пяти месяцев.

Кроме того, страна вводит

Напомним, что Франция усиливает контроль для путешественников. От них будут требовать тесты на коронавирус.

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