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Франція бореться з сплеском COVID-19: бустери будуть вводити всім дорослим

Автор: Наталья Скороход

Франція вводить бустерні дози вакцини від коронавірусу для всіх дорослих у зв'язку з новим сплеском захворюваності в країні. Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

За його словами, країна запустила план з вакцинації всіх дорослих від COVID-19 третьою дозою вакцини. Також скорочується проміжок часу між другим і третім щепленнями з шести до п'яти місяців.

Крім того, країна вводить

Нагадаємо, що Франція посилює контроль для мандрівників. Від них вимагатимуть тести на коронавірус.

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КоронавірусВакцинація