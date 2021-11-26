Франція бореться з сплеском COVID-19: бустери будуть вводити всім дорослим

Франція вводить бустерні дози вакцини від коронавірусу для всіх дорослих у зв'язку з новим сплеском захворюваності в країні. Відповідну заяву зробив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.
За його словами, країна запустила план з вакцинації всіх дорослих від COVID-19 третьою дозою вакцини. Також скорочується проміжок часу між другим і третім щепленнями з шести до п'яти місяців.
Крім того, країна вводить
Нагадаємо, що Франція посилює контроль для мандрівників. Від них вимагатимуть тести на коронавірус.