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Франция предоставила гражданство более 2 000 мигрантов за борьбу с COVID

Автор: РБК-Украина

Правительство Франции объявило о предоставлении гражданства более 2 000 иностранных мигрантов за их вклад в борьбу с пандемией COVID. В основном это медики, уборщики и сиделки.

Об этом пишет издание The Local.

Сообщается, что в сентябре 2020 года министерство внутренних дел Франции предложило иностранным работникам, которые были задействованы в борьбе с COVID, податься на ускоренную процедуру получения гражданства.

По словам младшего министра по вопросам гражданства Марлен Скьяппа, из почти 8 000 поданных заявок 2 009 человек получили французское гражданство. Остальные документы обрабатываются.

"Медицинские работники, уборщики, работники по уходу за детьми, кассиры: все они доказали свою приверженность нации, и теперь настала очередь республики сделать шаг навстречу им", - говорится в сообщении правительства Франции.

Напомним, ранее сообщалось, что Франция начала выдавать гражданство за помощь в борьбе с COVID-19 еще в декабре 2020 года.

В апреле на северо-востоке Франции произошел скандал, когда 140 человек получили уколы физраствором вместо прививки американской вакциной Pfizer.

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