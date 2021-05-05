RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Франція надала громадянство понад 2 000 мігрантів за боротьбу з COVID

Автор: РБК-Україна

Уряд Франції оголосив про надання громадянства понад 2 000 іноземних мігрантів за їх внесок у боротьбу з пандемією COVID. В основному це медики, прибиральники і доглядальниці.

Про це пише видання The Local.

Повідомляється, що у вересні 2020 року Міністерство внутрішніх справ Франції запропонувало іноземним працівникам, які були задіяні в боротьбі з COVID, податися на прискорену процедуру отримання громадянства.

За словами молодшого міністра з питань громадянства Марлен Ск'яппа, з майже 8 000 поданих заявок 2 009 осіб отримали французьке громадянство. Решта документів обробляються.

"Медичні працівники, прибиральники, працівники по догляду за дітьми, касири: всі вони довели свою прихильність нації, і тепер настала черга республіки зробити крок назустріч їм", - йдеться в повідомленні уряду Франції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція почала видавати громадянство за допомогу в боротьбі з COVID- 9 ще в грудні 2020 року.

У квітні на північному сході Франції стався скандал, коли 140 осіб отримали уколи фізіологічним розчином замість щеплення американською вакциною Pfizer.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ФранціягражданствоCOVID-19Коронавірус