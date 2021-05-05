Франція надала громадянство понад 2 000 мігрантів за боротьбу з COVID

Повідомляється, що у вересні 2020 року Міністерство внутрішніх справ Франції запропонувало іноземним працівникам, які були задіяні в боротьбі з COVID, податися на прискорену процедуру отримання громадянства.

За словами молодшого міністра з питань громадянства Марлен Ск'яппа, з майже 8 000 поданих заявок 2 009 осіб отримали французьке громадянство. Решта документів обробляються.

"Медичні працівники, прибиральники, працівники по догляду за дітьми, касири: всі вони довели свою прихильність нації, і тепер настала черга республіки зробити крок назустріч їм", - йдеться в повідомленні уряду Франції.