Франция стала шестой страной в мире, где более 10 млн человек заразились коронавирусом

В канун Нового года во Франции был достигнут новый максимум: там зафиксировали 232 200 случаев заражения коронавирусом за сутки. С 3 января в стране вводятся новые ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

Ранее эту отметку пересекли США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия. В субботу, 1 января, Национальное агентство общественного здравоохранения Франции сообщило о 219 126 новых случаях заболевания.

Накануне во Франции был поставлен новый антирекорд: 31 декабря было зафиксировано 232 200 новых случаев. В своем новогоднем обращении президент Эмануэль Макрон предупредил, что следующие несколько недель будут тяжелыми для французов. В то же время он добавил, что правительству стоит воздержаться от дальнейшего введения ограничений.

Кроме того, в крупных городах, таких, как Париж и Лион, снова нужно будет находиться в маске на улице.