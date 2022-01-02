Франція стала шостою країною у світі, де понад 10 млн людей заразилися коронавірусом

Напередодні Нового року у Франції було досягнуто нового максимуму: там зафіксували 232 200 випадків зараження коронавірусом за добу. З 3 січня в країні запроваджуються нові обмеження.

Раніше цю позначку перетнули США, Індія, Бразилія, Великобританія та Росія. У суботу, 1 січня, Національне агентство громадської охорони здоров'я Франції повідомило про 219 126 нових випадків захворювання.

Напередодні у Франції було поставлено новий антирекорд: 31 грудня було зафіксовано 232 200 нових випадків. У своєму новорічному зверненні президент Емануель Макрон попередив, що наступні кілька тижнів будуть важкими для французів. Водночас він додав, що уряду варто утриматися від подальшого введення обмежень.

Крім того, у великих містах, таких, як Париж і Ліон, знову потрібно буде перебувати в масці на вулиці.