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Франція стала шостою країною у світі, де понад 10 млн людей заразилися коронавірусом

Автор: Анна Полисученко

Напередодні Нового року у Франції було досягнуто нового максимуму: там зафіксували 232 200 випадків зараження коронавірусом за добу. З 3 січня в країні запроваджуються нові обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись Reuters.

Раніше цю позначку перетнули США, Індія, Бразилія, Великобританія та Росія. У суботу, 1 січня, Національне агентство громадської охорони здоров'я Франції повідомило про 219 126 нових випадків захворювання.

Напередодні у Франції було поставлено новий антирекорд: 31 грудня було зафіксовано 232 200 нових випадків. У своєму новорічному зверненні президент Емануель Макрон попередив, що наступні кілька тижнів будуть важкими для французів. Водночас він додав, що уряду варто утриматися від подальшого введення обмежень.

Крім того, у великих містах, таких, як Париж і Ліон, знову потрібно буде перебувати в масці на вулиці.

Раніше ми писали, що носіння масок у Франції буде обов'язковим для дітей з 6 років.

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ФранціяКоронавірус