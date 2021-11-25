Франция усиливает контроль для путешественников из других стран: новые правила въезда

По его словам, Франция усиливает контроль для невакцинированных путешественников. Также новые правила коснуться гостей из стран "оранжевого" и "красного" списка.

"Будет усилен контроль для людей, которые не прошли вакцинацию и которые приезжают во Францию, а также для людей из стран, классифицируемых как красные или оранжевые", - заявил он.

Изменятся и правила выезда на заморские территории, где для путешественников установят тестовую обязанность.

Тест на коронавирус необходимо будет представить за менее 24 часа для невакцинированных путешественников. Тест на антиген или ПЦР-тест нужно будет предоставить за 48 часов для вакцинированных лиц.