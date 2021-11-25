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Франция усиливает контроль для путешественников из других стран: новые правила въезда

Автор: Наталья Скороход

Франция усиливает COVID-контроль для путешественников из стран, которые входят в "красный" и "оранжевый" списки. Об этом заявил министр здравоохранения Оливье Веран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По его словам, Франция усиливает контроль для невакцинированных путешественников. Также новые правила коснуться гостей из стран "оранжевого" и "красного" списка.

"Будет усилен контроль для людей, которые не прошли вакцинацию и которые приезжают во Францию, а также для людей из стран, классифицируемых как красные или оранжевые", - заявил он.

Изменятся и правила выезда на заморские территории, где для путешественников установят тестовую обязанность.

Тест на коронавирус необходимо будет представить за менее 24 часа для невакцинированных путешественников. Тест на антиген или ПЦР-тест нужно будет предоставить за 48 часов для вакцинированных лиц.

Напомним, что в Германии возросла смертность от коронавируса. Также возросла заболеваемость.

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