Франція посилює контроль для мандрівників з інших країн: нові правила в'їзду

За його словами, Франція посилює контроль для невакцинованих мандрівників. Також нові правила торкнутися гостей з країн "помаранчевого" та "червоного" списку.

"Буде посилено контроль для людей, які не пройшли вакцинацію і які приїжджають до Франції, а також для людей з країн, що класифікуються як червоні або помаранчеві", - заявив він.

Зміняться і правила виїзду на заморські території, де для мандрівників встановлять тестовий обов'язок.

Тест на коронавірус необхідно буде представити за менш як 24 години для невакцинованих мандрівників. Тест на антиген або ПЛР-тест потрібно буде надати за 48 годин для вакцинованих осіб.