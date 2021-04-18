Франция вводит карантин для путешественников из Бразилии: перелеты приостановили

Франция объявили строгий 10-дневный карантин для всех путешественников из Бразилии с 24 апреля. Такое решение приняли для того, чтоб предотвратить распространение штамма коронавируса, впервые обнаруженного в южноамериканском округе.

В связи с этим Франция приостанавливает все полеты в Бразилию и обратно. Это ограничение будет действовать неделю до 23 апреля.

А с 24 апреля в страну смогут въехать только граждане Франции или Европейского Союза.

Также в правительстве сообщили, что для путешественников установят 10-дневный карантин по прибытию и полиция будет проверять, чтоб люди строго соблюдали изоляцию. Также сообщается, что перед посадкой в самолет пассажиры должны будут предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный менее 36 часов назад.

Такие же меры будут постепенно вводиться к 24 апреля для людей, возвращающихся из Аргентины, Чили и Южной Африки, где были обнаружены мутировавшие виды коронавируса.