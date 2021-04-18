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Франція вводить карантин для мандрівників з Бразилії: перельоти призупинили

Автор: Наталья Скороход

Франция вводить карантин для мандрівників з Бразилії на 10 днів. Перельоти в обидві сторони призупинено через коронавірус.

Про це повідомляє Reuters.

Франція оголосила жорсткий 10-денний карантин для всіх мандрівників з Бразилії з 24 квітня. Таке рішення прийняли для того, щоб запобігти поширенню штаму коронавірусу, вперше виявленого в південноамериканському окрузі.

У зв'язку з цим Франція призупиняє всі польоти в Бразилію і назад. Це обмеження буде діяти тиждень до 23 квітня.

А з 24 квітня зможуть в'їхати в країну тільки громадяни Франції або Європейського Союзу.

Також в уряді повідомили, що для мандрівників встановлять 10-денний карантин по прибуттю і поліція буде перевіряти, щоб люди суворо дотримувалися ізоляції. Також повідомляється, що перед посадкою в літак пасажири повинні будуть пред'явити негативний результат тесту на коронавірус, зроблений менш як 36 години тому.

Такі ж заходи будуть поступово вводитися до 24 квітня для людей, які повертаються з Аргентини, Чилі та Південної Африки, де були виявлені мутовані види коронавірусу.

Нагадаємо, на Мальдівах туристів будуть прищеплювати від коронавірусу. Це роблять для того, щоб відродити туризм.

Раніше повідомлялося, що в Австралії будуть продовжувати вакцинацію населення після летального випадку. Влада заявила, що не будуть обмежувати вакцину AstraZeneca.

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