Франция вводит временный запрет на полеты из Южной Африки из-за нового COVID-штамма

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Ограничение продлится не менее 48 часов и будет касаться путешественников с:

Лесото;

Ботсваны;

Зимбабве;

Мозамбика;

Намибии;

Эсватини;

В то же время людям, которые путешествовали в этих странах в течение последних двух недель - советуют сообщить об этом властям и как можно быстрее пройти тестирование на выявление заболевания.

Всем тем, кто планировал посетить вышеупомянутые страны - желательно отказаться от своей поездки.

"И мы не хотим, чтобы нас заставляли диагностировать (заболевания -ред.) на национальной и европейской территории, хотя бы до тех пор, пока мы не знаем больше о его опасности (нового штамма COVID -ред.)", - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.