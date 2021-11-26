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Франція вводить тимчасову заборону на польоти з Південної Африки через новий COVID-штам

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П'ятниця 26 листопада 2021 14:59
Франція вводить тимчасову заборону на польоти з Південної Африки через новий COVID-штам Фото: Франція вводить тимчасову заборону на польоти з Південної Африки через новий COVID-штам (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європа поступово закривається для мандрівників із Південної Африки. Франція обмежила авіасполучення з семи країн регіону.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Обмеження триватиме щонайменше 48 годин та стосуватиметься мандрівників з:

  • Лесото;
  • Ботсвани;
  • Зімбабве;
  • Мозамбіку;
  • Намібії;
  • Есватіні;

Водночас людям, які подорожували в цих країнах протягом останніх двох тижнів - радять повідомити про це владі і якнайшвидше пройти тестування на виявлення захворювання.

Усім тим, хто планував відвідати вищезгадані країни - бажано відмовитись від своєї поїздки.

"І ми не хочемо, щоб нас змушували діагностувати (захворювання -ред.) на національній та європейській території, хоча б доти, доки ми не знаємо більше про його небезпеку (нового штаму COVID -ред.)", - заявив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран.

Нагадаємо, що РБК-Україна також писало про те, що Німеччина, Нідерланди та Сінгапур також прийняли рішення обмежити авіасполучення з Південною Африкою через новий штам коронавірусу.

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