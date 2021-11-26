Франція вводить тимчасову заборону на польоти з Південної Африки через новий COVID-штам
Європа поступово закривається для мандрівників із Південної Африки. Франція обмежила авіасполучення з семи країн регіону.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Обмеження триватиме щонайменше 48 годин та стосуватиметься мандрівників з:
- Лесото;
- Ботсвани;
- Зімбабве;
- Мозамбіку;
- Намібії;
- Есватіні;
Водночас людям, які подорожували в цих країнах протягом останніх двох тижнів - радять повідомити про це владі і якнайшвидше пройти тестування на виявлення захворювання.
Усім тим, хто планував відвідати вищезгадані країни - бажано відмовитись від своєї поїздки.
"І ми не хочемо, щоб нас змушували діагностувати (захворювання -ред.) на національній та європейській території, хоча б доти, доки ми не знаємо більше про його небезпеку (нового штаму COVID -ред.)", - заявив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран.
Нагадаємо, що РБК-Україна також писало про те, що Німеччина, Нідерланди та Сінгапур також прийняли рішення обмежити авіасполучення з Південною Африкою через новий штам коронавірусу.