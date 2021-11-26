Франція вводить тимчасову заборону на польоти з Південної Африки через новий COVID-штам

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Обмеження триватиме щонайменше 48 годин та стосуватиметься мандрівників з:

Лесото;

Ботсвани;

Зімбабве;

Мозамбіку;

Намібії;

Есватіні;

Водночас людям, які подорожували в цих країнах протягом останніх двох тижнів - радять повідомити про це владі і якнайшвидше пройти тестування на виявлення захворювання.

Усім тим, хто планував відвідати вищезгадані країни - бажано відмовитись від своєї поїздки.

"І ми не хочемо, щоб нас змушували діагностувати (захворювання -ред.) на національній та європейській території, хоча б доти, доки ми не знаємо більше про його небезпеку (нового штаму COVID -ред.)", - заявив міністр охорони здоров’я Франції Олів’є Веран.