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Франция вводит временный запрет на полеты из Южной Африки из-за нового COVID-штамма

Автор: Сергей Пышкин

Европа постепенно закрывается для путешественников из Южной Африки. Франция ограничила авиасообщение из семи стран региона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

Ограничение продлится не менее 48 часов и будет касаться путешественников с:

  • Лесото;
  • Ботсваны;
  • Зимбабве;
  • Мозамбика;
  • Намибии;
  • Эсватини;

В то же время людям, которые путешествовали в этих странах в течение последних двух недель - советуют сообщить об этом властям и как можно быстрее пройти тестирование на выявление заболевания.

Всем тем, кто планировал посетить вышеупомянутые страны - желательно отказаться от своей поездки.

"И мы не хотим, чтобы нас заставляли диагностировать (заболевания -ред.) на национальной и европейской территории, хотя бы до тех пор, пока мы не знаем больше о его опасности (нового штамма COVID -ред.)", - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

Напомним, что РБК-Украина также писало о том, что Германия, Нидерланды и Сингапур также приняли решение ограничить авиасообщение с Южной Африкой из-за нового штамма коронавируса.

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