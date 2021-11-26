Франция вводит временный запрет на полеты из Южной Африки из-за нового COVID-штамма

Европа постепенно закрывается для путешественников из Южной Африки. Франция ограничила авиасообщение из семи стран региона.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Ограничение продлится не менее 48 часов и будет касаться путешественников с:
В то же время людям, которые путешествовали в этих странах в течение последних двух недель - советуют сообщить об этом властям и как можно быстрее пройти тестирование на выявление заболевания.
Всем тем, кто планировал посетить вышеупомянутые страны - желательно отказаться от своей поездки.
"И мы не хотим, чтобы нас заставляли диагностировать (заболевания -ред.) на национальной и европейской территории, хотя бы до тех пор, пока мы не знаем больше о его опасности (нового штамма COVID -ред.)", - заявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Напомним, что РБК-Украина также писало о том, что Германия, Нидерланды и Сингапур также приняли решение ограничить авиасообщение с Южной Африкой из-за нового штамма коронавируса.