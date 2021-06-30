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Франция выходит из карантина: какие ограничения были сняты

Автор: РБК-Украина

После недавно отмененного комендантского часа, Франция приняла решение начать финальный и четвертый этап ослабления карантина. Последний шаг приведет к снятию ограничений для всех заведений.

Об этом пишет Euractiv.

Начиная со среды, во Франции разрешили посещать без каких-либо ограничений:

  • рестораны;
  • бары;
  • кинотеатры;
  • магазины;
  • музеи;
  • отели;
  • библиотеки;
  • церкви;
  • тренажерные залы;
  • органы государственного управления;

В частности, уже с 9 июля ночные клубы также вернутся к привычному рабочему графику.

Впрочем, в случае скопления людей больше 1000 человек, посетителям спортивных мероприятий, концертов или фестивалей придется иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, документы, подтверждающие выздоровление, или же вакцинацию.

Стоит отметить, что власти страны начали четвертый этап снятия ограничений из-за снижения случаев заражения коронавирусом. В понедельник, на территории страны было зафиксировано 509 случаев.

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