Франция выходит из карантина: какие ограничения были сняты

Начиная со среды, во Франции разрешили посещать без каких-либо ограничений:

рестораны;

бары;

кинотеатры;

магазины;

музеи;

отели;

библиотеки;

церкви;

тренажерные залы;

органы государственного управления;

В частности, уже с 9 июля ночные клубы также вернутся к привычному рабочему графику.

Впрочем, в случае скопления людей больше 1000 человек, посетителям спортивных мероприятий, концертов или фестивалей придется иметь при себе отрицательный тест на COVID-19, документы, подтверждающие выздоровление, или же вакцинацию.

Стоит отметить, что власти страны начали четвертый этап снятия ограничений из-за снижения случаев заражения коронавирусом. В понедельник, на территории страны было зафиксировано 509 случаев.