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Франція виходить з карантину: які обмеження було знято

Автор: РБК-Україна

Після нещодавно скасованої комендантської години, Франція прийняла рішення розпочати фінальний й четвертий етап послаблення карантину. Останній крок призведе до зняття обмежень для всіх закладів.

Про це пише Euractiv.

Починаючи з середи, у Франції дозволили відвідувати без жодних обмежень:

  • ресторани;
  • бари;
  • кінотеатри;
  • магазини;
  • музеї;
  • готелі;
  • бібліотеки;
  • церкви;
  • тренажерні зали;
  • органи державного управління;

Зокрема, вже з 9 липня нічні клуби також повернуться до звичного робочого графіку.

Втім, у разі скупчення людей більше ніж 1000 осіб, відвідувачам спортивних заходів, концертів або ж фестивалів доведеться мати при собі негативний тест на COVID-19, документи, які підтверджують одужання, або ж вакцинацію.

Варто відзначити, що влада країни розпочала четвертий етап зняття обмежень через зниження випадків зараження на коронавірус. В понеділок, на території країни було зафіксовано 509 випадків.

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