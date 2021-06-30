Франція виходить з карантину: які обмеження було знято

Починаючи з середи, у Франції дозволили відвідувати без жодних обмежень:

ресторани;

бари;

кінотеатри;

магазини;

музеї;

готелі;

бібліотеки;

церкви;

тренажерні зали;

органи державного управління;

Зокрема, вже з 9 липня нічні клуби також повернуться до звичного робочого графіку.

Втім, у разі скупчення людей більше ніж 1000 осіб, відвідувачам спортивних заходів, концертів або ж фестивалів доведеться мати при собі негативний тест на COVID-19, документи, які підтверджують одужання, або ж вакцинацію.

Варто відзначити, що влада країни розпочала четвертий етап зняття обмежень через зниження випадків зараження на коронавірус. В понеділок, на території країни було зафіксовано 509 випадків.