Франція виходить з карантину: які обмеження було знято

Після нещодавно скасованої комендантської години, Франція прийняла рішення розпочати фінальний й четвертий етап послаблення карантину. Останній крок призведе до зняття обмежень для всіх закладів.
Про це пише Euractiv.
Починаючи з середи, у Франції дозволили відвідувати без жодних обмежень:
Зокрема, вже з 9 липня нічні клуби також повернуться до звичного робочого графіку.
Втім, у разі скупчення людей більше ніж 1000 осіб, відвідувачам спортивних заходів, концертів або ж фестивалів доведеться мати при собі негативний тест на COVID-19, документи, які підтверджують одужання, або ж вакцинацію.
Варто відзначити, що влада країни розпочала четвертий етап зняття обмежень через зниження випадків зараження на коронавірус. В понеділок, на території країни було зафіксовано 509 випадків.