G7 договорилась пожертвовать миллиард доз COVID-вакцин, - Reuters

"Обязательства, по которым мы договорились на последней встрече в феврале 2021 года, и здесь, в заливе Карбис, предусматривают 1 миллиард доз в течение следующего года. Мы будем сотрудничать с частным сектором, G20 и другими странами, чтобы увеличить этот вклад в течение следующих месяцев ", - сказано в коммюнике.

Два источника агентства заявили, что проект был в основном доработан дипломатами, которые работали до поздней ночи в субботу, чтобы согласовать большую часть текста. При этом они отметили, что части проекта могут измениться в течение ближайших часов.

Было мало разногласий по коммюнике, которое проходит окончательную редакцию, хотя Япония добивалась более жесткой позиции в отношении Китая, заявил дипломатический источник.

В проекте "Большой семерки" указано, что пожертвования вакцин построены на экспорте отечественного производства, при этом по меньшей мере 700 миллионов доз экспортируются или будут экспортированы в этом году, из которых по меньшей мере 50% предназначены для стран, не входящих в "Большую семерку".

Группа добавила, что она "обязуется продолжать экспортировать вакцины в значительных пропорциях; и способствовать добровольному лицензированию и неприбыльном мировому производству, которое к этому времени составляло 95% от поставок COVAX".

"Мы подтверждаем свою поддержку всех основ АСТ-А в процедурах лечения, тестирования и укреплении систем здравоохранения, а также вакцин", - сказано в сообщении.

Партнерство ACT-Accelerator было разработано для ускорения проектирования, производства и распределения вакцин.

"Мы поддерживаем дискуссии о продлении мандата ACT-A до 2022 года, отмечая запланированный всесторонний обзор с целью оптимизации его эффективности и подотчетности", - отмечается в документе.

Учреждение COVAX при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) имеет целью обеспечить 2 миллиарда доз вакцин для стран с низким уровнем дохода до конца 2021 года.