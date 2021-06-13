G7 домовилась пожертвувати мільярд доз COVID-вакцин, - Reuters

"Зобов'язання, щодо яких ми домовились на останній зустрічі у лютому 2021 року, й тут, у затоці Карбіс, передбачають 1 мільярд доз протягом наступного року. Ми будемо співпрацювати з приватним сектором, G20 та іншими країнами, щоб збільшити цей внесок протягом наступних місяців ", - сказано в комюніке.

Два джерела агентства заявили, що проект був в основному доопрацьований дипломатами, які працювали до пізньої ночі в суботу, щоб узгодити більшу частину тексту. При цьому вони зазначили, що частини проекту можуть змінитися протягом найближчих годин.

Було мало розбіжностей щодо комюніке, яке проходить остаточну редакцію, хоча Японія домагалася жорсткішої позиції щодо Китаю, заявило дипломатичне джерело.

У проекті "Великої сімки" зазначено, що пожертви вакцин побудовані на експорті вітчизняного виробництва, при цьому щонайменше 700 мільйонів доз експортуються або будуть експортовані цього року, з яких щонайменше 50% призначені для країн, що не входять у "Велику сімку".

Група додала, що вона "зобов'язується продовжувати експортувати вакцини у значних пропорціях; і сприяти добровільному ліцензуванню та неприбутковому світовому виробництву, яке до цього часу становило 95% від поставок COVAX".

"Ми підтверджуємо свою підтримку всіх основ АСТ-А у процедурах лікування, тестування та зміцненні систем охорони здоров'я, а також вакцин", - сказано в повідомленні.

Партнерство ACT-Accelerator було розроблене для пришвидшення проектування, виробництва та розподілу вакцин.

"Ми підтримуємо дискусії щодо продовження мандату ACT-A до 2022 року, відзначаючи запланований всебічний огляд з метою оптимізації його ефективності та підзвітності", - зазначається в документі.

Установа COVAX за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) та Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) має на меті забезпечити 2 мільярди доз вакцин для країн з нижчим рівнем доходу до кінця 2021 року.