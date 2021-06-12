G7 обсудила версию лабораторной утечки COVID. ВОЗ просит Китай быть прозрачнее
На саммите G7 (стран "Большой семерки") обсудили версию лабораторной утечки COVID-19. Возможно, она будет более тщательно проверена на втором этапе расследования.
Об этом на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает CNN.
По его словам, на саммите обсуждался вопрос происхождения коронавируса, в том числе идея о том, что пандемия могла возникнуть из-за лабораторной утечки. Он также добавил, что первая фаза расследования ВОЗ в Китае не была окончательной.
"Мы считаем, что все гипотезы должны быть открыты, и нам нужно перейти ко второму этапу (расследования, - ред.), чтобы действительно узнать происхождение", - отметил Гебрейесус.
Отметим, в мартовском отчете ВОЗ было перечислено четыре возможных способа начала пандемии. При этом наименее вероятной была назван утечка из лаборатории в Ухане.
"Нам потребуется сотрудничество с китайской стороной, нам нужна прозрачность, чтобы понять или установить происхождение этого вируса", - добавил гендиректор ВОЗ.
Напомним, ранее сообщалось, что Евросоюз на саммите G7 поддержит США по расследованию пандемии COVID в Китае.
До этого в ВОЗ заявляли, что теория о лабораторном происхождении COVID-19 не исключается.