G7 обсудила версию лабораторной утечки COVID. ВОЗ просит Китай быть прозрачнее

На саммите G7 (стран "Большой семерки") обсудили версию лабораторной утечки COVID-19. Возможно, она будет более тщательно проверена на втором этапе расследования.

Об этом на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает CNN .

По его словам, на саммите обсуждался вопрос происхождения коронавируса, в том числе идея о том, что пандемия могла возникнуть из-за лабораторной утечки. Он также добавил, что первая фаза расследования ВОЗ в Китае не была окончательной.

"Мы считаем, что все гипотезы должны быть открыты, и нам нужно перейти ко второму этапу (расследования, - ред.), чтобы действительно узнать происхождение", - отметил Гебрейесус.

Отметим, в мартовском отчете ВОЗ было перечислено четыре возможных способа начала пандемии. При этом наименее вероятной была назван утечка из лаборатории в Ухане.

"Нам потребуется сотрудничество с китайской стороной, нам нужна прозрачность, чтобы понять или установить происхождение этого вируса", - добавил гендиректор ВОЗ.