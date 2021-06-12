G7 обговорила версію лабораторної витоку COVID. ВООЗ просить Китай бути прозорішим

На саміті G7 (країн "Великої сімки") обговорили версію лабораторного витоку COVID-19. Можливо, вона буде більш ретельно перевірена на другому етапі розслідування.

Про це на брифінгу заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус, передає CNN .

За його словами, на саміті обговорювалося питання походження коронавірусу, в тому числі ідея про те, що пандемія могла виникнути через лабораторний витік. Він також додав, що перша фаза розслідування ВООЗ в Китаї не була остаточною.

"Ми вважаємо, що всі гіпотези повинні бути відкриті, і нам потрібно перейти до другого етапу (розслідування, - ред.), щоб дійсно дізнатися походження", - зазначив Гебреєсус .

Зазначимо, у березневому звіті ВООЗ було перераховано чотири можливі способи початку пандемії. При цьому найменш вірогідним було названо витік з лабораторії в Ухані.

"Нам потрібна співпраця з китайською стороною, нам потрібна прозорість, щоб зрозуміти або встановити походження цього вірусу", - додав гендиректор ВООЗ.