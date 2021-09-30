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Гавана ослабляет карантин: пляжи откроют, но маски останутся

Автор: Наталья Скороход

Гавана ослабляет карантинные ограничения, связанные с коронавирусом, которе действовали 9 месяцев. Там станет доступна набережная Малекон, а также пляжи и бассейны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По заявлению губернатора столицы Рейнальдо Гарсиа Сапата, решение об ослаблении карантина б

открытие границ для международного туризма 15 ноября и постепенное открытие школ, которое продлиться с октября по ноябрь.

Напомним, что Польша возобновляет железнодорожные пассажирские перевозки со всеми странами. Исключением стала Беларусь.

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