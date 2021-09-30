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Гавана послаблює карантин: пляжі відкриють, але маски залишаться

Автор: Наталья Скороход

Гавана послаблює карантинні обмеження, пов'язані з коронавірусом, які діяли 9 місяців. Там стане доступна Набережна Малекон, а також пляжі і басейни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За заявою губернатора столиці Рейнальдо Гарсіа Сапата, рішення про ослаблення карантину б

відкриття кордонів для міжнародного туризму 15 листопада і поступове відкриття шкіл, яке триватиме з жовтня по листопад.

Нагадаємо, що Польща відновлює залізничні пасажирські перевезення з усіма країнами. Винятком стала Білорусь.

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