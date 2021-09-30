Гавана послаблює карантин: пляжі відкриють, але маски залишаться

Гавана послаблює карантинні обмеження, пов'язані з коронавірусом, які діяли 9 місяців. Там стане доступна Набережна Малекон, а також пляжі і басейни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
За заявою губернатора столиці Рейнальдо Гарсіа Сапата, рішення про ослаблення карантину б
відкриття кордонів для міжнародного туризму 15 листопада і поступове відкриття шкіл, яке триватиме з жовтня по листопад.
Нагадаємо, що Польща відновлює залізничні пасажирські перевезення з усіма країнами. Винятком стала Білорусь.